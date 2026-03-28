Стала известна причина смерти режиссера Шухера

Режиссер, художественный руководитель Центра творческой и методической работы ВГИКа Олег Шухер умер в реанимации после остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына покойного.

Олег Шухер скончался в субботу в возрасте 71 года.

«Его не стало в 07:30 утра в больнице», — сказал сын режиссера.

В окружении режиссера сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца. Накануне его госпитализировали в критическом состоянии. Врачи делали прямой массаж сердца, но спасти Шухера не удалось.

Шухер родился 31 марта 1954 года. Он работал режиссером-постановщиком и сценаристом на киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды», сотрудничал с телеканалами ТВЦ, «Россия, Культура».

Режиссер создал фильмы «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».