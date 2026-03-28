Валерия Чекалина рассказала о посещении государственной больницы

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сообщила, что в государственной больнице ей ничем помочь не смогли. Валерия посетила госклинику в Истре, где не оказалось ни УЗИ, ни врача-онколога, пишет издание absatz.

«В этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол, и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – объяснила Лерчек.

По словам блогера, следователь разрешил ей посетить государственную больницу только один раз. В другой медицинский центр ей попасть уже не удалось из-за запрета пользоваться интернетом.

Напомним, что с осени 2024 года Лерчек находилась под домашним арестом — ее обвиняли в выводе средств за границу. В конце февраля блогер родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини — это уже четвертый ребенок блогера. Позднее мужчина сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.