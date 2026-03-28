Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор подснежников

Адвокат предупредил о 8 годах тюрьмы за сбор

В России за незаконный сбор первоцветов, в том числе подснежников, грозит серьезное уголовное наказание. При отягчающих обстоятельствах суд может назначить до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Александр Караваев, передает ТАСС.

Караваев отметил, что сбор первоцветов «может влечь за собой уголовную ответственность». Она предусмотрена не только за сбор, но и за приобретение, хранение, перевозку растений, их частей и производных.

«Повышенная ответственность установлена за такие действия с использованием служебного положения и с их публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и в сети Интернет, а также совершенные группой лиц. Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы», — сказал Караваев.

Он добавил, что уголовная ответственность наступает с 16 лет.

Первоцветы — раннецветущие многолетние растения, которые появляются сразу после таяния снега. Это подснежники, прострел, пролеска, гиацинты, крокусы и другие виды. Они занесены в Красную книгу России и перечень особо ценных растений и грибов, утвержденный правительством РФ.