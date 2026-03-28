Три города и шесть мастер-классов: подведены итоги образовательной программы XII фотоконкурса «Самая красивая страна»

Русское географическое общество 31 марта завершает прием заявок на XII фотоконкурс «Самая красивая страна».

© РГО

А приобщиться к опыту успешных фотографов уже смогли участники образовательной программы, организованной в рамках конкурса в формате мастер-классов и портфолио-ревю.

«Опыт фотоконкурса РГО доказывает: для фотографа нет невыполнимых задач, главное — стремление к успеху», — отметили в пресс-службе.

Более 126 тысяч зрителей смогли посмотреть онлайн-трансляции и стать участниками мероприятий бесплатной образовательной программы конкурса, которые прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

В Санкт-Петербурге Вячеслав Заметня, обладатель приза в номинации «Дикие животные» и приза зрительских симпатий XI фотоконкурса, рассказал о том, как сделал на хребте Чихачева принесший ему победу снимок снежного барса по имени Аккай. А путешественник и фотограф, победитель фотоконкурса РГО Илья Труханов, стал проводником в невероятный мир Командорских островов.

«Снимать можно на все что угодно. Главное — понимать возможности своей техники и подстраиваться под нее. Начните снимать сейчас на то, что у вас есть», — призвал автор мастер-класса в Екатеринбурге, главный редактор Prophotos.ru, член экспертной комиссии «Самой красивой страны» Георгий Полицарнов.

Участники мастер-класса во Владивостоке смогли узнать о нюансах пейзажной астрофотографии от многократного финалиста «Самой красивой страны» Антона Комлева. А также приобщиться к искусству «читать» и понимать лес вместе с призером фотоконкурса РГО, фотографом дикой природы, фотокорреспондентом информационного агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе Юрием Смитюком.

«Снимать природу — это примерно то же самое, что делать новости. Нельзя просто так прийти в лес и сфотографировать кого-то, потому что не в каждом лесу и не везде есть животные. Их надо найти, увидеть, опознать, вообще понимать биотоп леса», — подчеркнул он.

В свою очередь участник мероприятий образовательной программы, студент Всеволод Добротворский назвал такие мастер-классы большим опытом и подспорьем для каждого фотографа.

© РГО

Прием работ завершится 31 марта 2026 года. В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, как профессионалы, так и любители. Можно снимать не только на профессиональную технику, но и на обычный смартфон. За время проведения конкурс уже собрал свыше 780 тыс. работ от более чем 118 тыс. участников из почти 50 стран мира. Работы принимаются на сайте photo.rgo.ru и photo-children.rgo.ru.

Авторы лучших снимков в основных номинациях получат приз в размере 250 тыс. рублей, а в детском фотоконкурсе — 100 тыс. руб. Также предусмотрены спецпризы от партнеров проекта и уникальный подарок для финалистов — поездка в фототур по национальному парку «Сайлюгемский» в августе–сентябре 2026 года. Кадры всех финалистов каждого сезона конкурса экспонируются на выставках, издаются в красочных фотоальбомах.