Умер автор хитов Орбакайте и Билана

В Перми скончался композитор и автор-исполнитель Александр Соколов. О его смерти сообщил епископ Эдуард Грабовенко.

По словам священнослужителя, музыкант ушёл из жизни рано утром 27 марта. За день до этого он участвовал в религиозной конференции.

«Для верующего это лучшее, что может случиться — ушел, до последнего дня поклоняясь и прославляя Господа. Для нас, оставшихся здесь, тех, кто любил его, общался с ним, дружил, одно утешение — в надежде на встречу», — рассказал епископ в телеграм-канале.

Причиной стал инфаркт. Прощальное служение состоится 31 марта в 13 часов в пермской церкви «Новый Завет».

Александр Соколов родился 17 сентября 1976 года в Казахстане. Он писал песни для Димы Билана («Улыбка ангела», «Двуединые»), Данко, Витаса, Кристины Орбакайте, Натальи Сенчуковой, Альбины Джанабаевой, Иракли и других артистов. В 2016 году вместе с братом Сергеем они создали дуэт «SokolovBrothers».

