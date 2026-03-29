Место исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском стало популярным у туристов

Исчезновение семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года подогрело у путешественников интерес к этим местам. Об этом рассказал Станислав, владелец одной из местных турбаз.

По его словам, отдыхающие ведут себя спокойно и почти не обсуждают детали громкого исчезновения. Станислав отметил, что в начале осени 2025 года были некоторые разговоры на эту тему, но сейчас ситуация изменилась, и гости просто продолжают жить своей жизнью.

Кроме того, местные старожилы не поддерживают попытки некоторых туристов организовать «детективное расследование» на месте пропажи людей. По мнению Станислава, атмосфера в тайге способствует созерцанию природы, а не поискам следов трагедии.

— Устраивают ли гулянки? Естественно, нет. Если только в помещениях, в рамках разумного, как в домашних условиях, — приводит слова Станислава Aif.ru.

27 марта руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев рассказал, что поиски Усольцевых в тайге Красноярского края продолжат после схода снежного покрова. Для этого будут задействованы беспилотники, которые проверят основные зоны в лесу, где, предположительно, с семьей мог произойти несчастный случай.

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых ищут уже полгода. «Вечерняя Москва» узнала, как продвигается расследование.