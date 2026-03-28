Систематически занимающихся спортом россиян будут материально поощрять

Власти РФ планируют ввести систему поощрений для россиян, которые регулярно занимаются физкультурой и массовым спортом. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что меры будут носить как материальный, так и нематериальный характер и направлены на стимулирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Уточняется, что разработкой предложений займутся Минспорт и Минздрав РФ, которым поручено подготовить соответствующие рекомендации до первого квартала 2027 года, передает агентство.

Тренер сервиса по поиску онлайн-тренера WowFit Ольга Потехина рассказала, что с возрастом организм теряет мышечную массу, замедляется обмен веществ и меняется гормональный фон. Таким образом, после 40 лет занятия спортом становятся особенно важными для здоровья. При этом, по ее словам, физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, дофамина и серотонина, снижает риск расстройств пищевого поведения и повышает подвижность суставов.

