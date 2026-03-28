Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в четырех аэропортах

В аэропортах Волгограда, Иваново, Пскова и Саратова ввели ограничения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

"Аэропорты Волгоград, Иваново (Южный), Псков, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 28 марта в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск.

Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.