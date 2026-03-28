Что стоит проверить на участке перед весенней обработкой

Весной дачный участок нередко оказывается переувлажнённым: талая вода застаивается, почва долго не просыхает, а теплицы и системы полива могут быть повреждены после морозов.

Об этом RT рассказала эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

По словам эксперта, самые частые ошибки дачников — слишком ранний выход на участок, когда почва ещё не просохла, а также игнорирование дренажа.

Кроме того, многие пропускают осмотр систем полива, хотя именно они нередко требуют проверки и ремонта после зимы, пояснила она.

«Перед тем как приступать к посеву и обработке почвы, в первую очередь нужно оценить общее состояние участка. Важно проверить уровень влажности почвы, наличие подтоплений, состояние дорожек и рельефа. Затем следует осмотреть дренажные канавы и водоотводы и убедиться, что вода уходит свободно. После этого необходимо проверить теплицы и системы полива: нет ли повреждений, деформаций и протечек. Только когда участок просох, а инженерные системы находятся в рабочем состоянии, можно переходить к подготовке грядок», — добавила собеседница RT.

Работа на слишком сырой земле опасна для будущего урожая, отметила она.

«При обработке такой почвы нарушается её структура, она уплотняется, аэрация ухудшается — корни растений получают меньше кислорода. В результате снижается плодородие, замедляется рост культур и повышается риск заболеваний. Кроме того, на переувлажнённом участке техника и инструменты оставляют глубокие колеи, которые потом сложно выровнять», — поделилась Чихринова.

По словам эксперта, весной особое внимание стоит уделить дренажной системе.

«Обязательно нужно осмотреть дренажные канавы, трубы, колодцы и точки отвода воды. Необходимо убедиться, что они не засорены листвой, илом или мусором и обеспечивают свободный отток воды. Также важно проверить уклоны, поскольку за зиму рельеф участка может измениться, и вода начнёт застаиваться в новых местах», — подчеркнула она.

О том, что участок нуждается в дополнительном дренаже или ремонте существующей системы, могут говорить несколько признаков, напомнила собеседница RT.

«Если после таяния снега вода долго не уходит, появляются устойчивые лужи или отдельные зоны остаются сырыми даже в сухую погоду, это сигнал о проблемах с водоотведением. Ещё один показатель — ухудшение состояния растений в одних и тех же местах из года в год. Это часто связано именно с переувлажнением почвы», — заявила она.

Перед началом сезона нужно подготовить и теплицу, пояснила специалист.

Чихринова советует очистить её от грязи, пыли и растительных остатков, проверить целостность каркаса и покрытия.

«Отдельное внимание стоит уделить креплениям: после зимы они могут ослабнуть. Также важно провести дезинфекцию внутренних поверхностей, чтобы снизить риск заболеваний растений в новом сезоне. Систему полива после зимы следует проверять поэтапно. Сначала нужно визуально осмотреть трубы, соединения и фитинги, затем запустить воду и проверить герметичность. После морозов часто встречаются трещины в пластиковых элементах, разгерметизация соединений и повреждения капельных лент. Это связано с тем, что замёрзшая вода расширяется и разрушает материалы», — заключила она.

