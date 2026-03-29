УК будут общаться с жильцами в MAX через чат-бот ГИС ЖКХ

Официальное взаимодействие управляющих компаний и собственников жилья в национальном мессенджере MAX будет проходить исключительно с помощью специального цифрового сервиса, следует из ответа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Как следует из публикации, ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев направил запрос для уточнения порядка использования новых домовых бесед.

С 1 сентября 2026 года коммунальные организации будут обязаны обеспечить гражданам возможность связи через платформу MAX.

Парламентарий пояснил, что обычные сообщения соседей в общей переписке не приравниваются к официальным жалобам, поэтому инстанции могут реагировать на них по своему усмотрению. Все серьёзные вопросы, требующие решения по закону, необходимо направлять строго через цифровой сервис.

«Информационное взаимодействие с использованием сервиса осуществляется посредством интеграции с системой через чат-бот ГИС ЖКХ», — сказано в ответе замглавы Минстроя Константина Михайлика.

16 декабря Госдума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере MAX в установленном порядке.