Индийская прорицательница сделала новый прогноз на будущее

Индийская прорицательница Анурадха Верма сделала новый прогноз на ближайшее будущее. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на «Прямой эфир».

Как сообщает издание, Верма уже приходила на телевидение, и тогда ее предсказания сбылись. Кроме того, источник утверждает, что прорицательница популярна в родной Индии.

Согласно новому предсказанию, 2026-й год будет не настолько значим, как следующий — именно тогда, по словам Вермы, начнутся настоящие изменения.

«Важные изменения только начинаются. В 2027-м произойдут астрологические процессы, которые приведут к переустройству всего мира. В 2027-м произойдет пять затмений — особенно серьезным считается Солнечное, ведь когда оно происходит, это становится напоминанием Всевышнего: вы должны обратиться к себе, должны заняться самоочищением. Он дает своего рода шанс для нас», — заявила она.

Верма добавила, что в 2026 году произойдет Солнечное и Лунное затмение, что всегда воспринималось как сигнал о приближающихся катаклизмах.

«Мир ждет новое заражение и инфекции — но только там, где есть море. Все придет со стороны моря. Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Сейчас же взрываются снаряды. Или пройдет какой-то особый дождь. Эти вещи станут заметнее после августа, либо в начале сентября-октября», — предсказала Верма.

Помимо этого, предсказательница заявила, что 2026 год станет последним годом напряжения для России. По ее словам, переговоры о мире пройдут осенью, после чего начнется постепенное смягчение санкций.