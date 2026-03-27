Артемий Лебедев назвал главное правило жизни в России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главное правило успешной жизни в России. Его блогер раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Главное правило, которое надо помнить, — в России надо просить не разрешения, а прощения. Просто ты начинаешь делать то, что ты хочешь, никого не спрашивая. И оно у тебя начинает получаться», — заявил дизайнер.

По его мнению, если человек хотя бы немного умен или талантлив, то тем, что он делает, заинтересуются другие люди и начнут, к примеру, приобретать его товары или услуги. Блогер считает, что при таких условиях к 40 годам можно заработать первые большие деньги.

Ранее Лебедев дал совет подписчице-филологу, которая испытывает проблемы из-за мата. Он заявил, что девушке следует объяснять свое отношение к ругательствам в компаниях.