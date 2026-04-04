Фермы тел в США: как они помогают расследовать преступления

Такие объекты существуют уже несколько десятилетий и считаются важной частью криминалистики. Именно здесь ученые получают данные, которые позволяют определять время смерти, условия гибели и перемещения тела. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© SeventyFour/iStock.com

Что такое фермы тел?

Фермы тел, или, как их еще называют, лаборатории тафономии человека — это специальные исследовательские территории, где ученые наблюдают, как человеческое тело разлагается в разных условиях. Тела размещают на открытом воздухе, в лесу, в воде, в земле или даже внутри автомобилей. Это позволяет моделировать реальные сценарии, с которыми сталкиваются криминалисты: от захоронений до случаев, когда тело долго лежало на поверхности.

Главная задача — понять, как именно меняется тело после смерти и какие факторы влияют на скорость этих процессов. Температура, влажность, насекомые, доступ кислорода — все это влияет на разложение, и именно эти переменные ученые изучают в контролируемых условиях.

Как появились такие исследования?

Первая подобная площадка была создана в 1981 году антропологом Уильямом Бассом в США. Поводом стала практическая проблема: в криминалистике часто невозможно точно определить, сколько времени прошло с момента смерти. Ошибки в таких оценках могут полностью менять ход расследования.

До появления таких лабораторий данные о разложении были фрагментарными. Ученые не имели системных наблюдений за телами в естественных условиях. Создание первой «фермы тел» позволило впервые собрать последовательные и проверяемые данные. Со временем подобные объекты появились и в других штатах США — в Техасе, Северной Каролине, Колорадо и других регионах.

Как проходят исследования?

На таких полигонах тела размещают в разных условиях и фиксируют изменения на каждом этапе. Исследования охватывают весь процесс — от первых часов после смерти до полного скелетирования. Обычно выделяют несколько стадий:

начальная стадия,

вздутие,

активное разложение,

сухое разложение и скелетирование.

Каждая из них сопровождается характерными химическими и биологическими процессами. Например, на разных этапах появляются разные виды насекомых, и это помогает точно определять время смерти.

Также ученые изучают так называемый некробиом — сообщество микроорганизмов, которое развивается на теле после смерти. Оно меняется по строгой последовательности и может использоваться как дополнительный «биологический таймер».

Откуда берутся тела?

Тела для исследований выбираются неслучайно. Это либо добровольные доноры, которые при жизни дали согласие на участие в научных программах, либо неопознанные тела, переданные в научные учреждения.

Существуют целые программы донорства, аналогичные донорству органов. Люди осознанно передают свое тело науке, понимая, что оно будет использоваться для исследований.

На территории крупных лабораторий одновременно может находиться десятки и даже сотни тел. Например, в одной из старейших площадок в США одновременно размещается около сотни объектов исследования.

Зачем нужны фермы тел?

Главный результат этих исследований — возможность более точно определять время смерти, сообщает EBSCO. Раньше эксперты могли давать лишь приблизительные оценки. Сейчас, благодаря накопленным данным, можно учитывать конкретные условия:

температура среды,

влажность,

тип почвы,

доступ насекомых,

положение тела.

Это особенно важно в сложных случаях — например, когда тело было перемещено или скрыто. Кроме того, такие исследования помогают отличать повреждения, полученные до смерти, от тех, которые появились уже после нее. Это критично для судебных расследований.

Почему таких мест мало?

Несмотря на важность, подобных объектов в мире немного. В США их около десятка, и лишь несколько за пределами страны. Причины — не только в сложности организации, но и в общественном восприятии.

Создание таких лабораторий часто вызывает протесты местных жителей. Людей беспокоят запахи, возможное привлечение животных и сама идея существования таких мест рядом с жилыми районами. Кроме того, такие объекты требуют строгого контроля, этических стандартов и ограниченного доступа.

Как работают фермы тел сегодня?

Современные исследования на фермах тел стали гораздо технологичнее. Используются:

датчики температуры и влажности,

дроны для наблюдения,

анализ ДНК и микробиома,

химический анализ газов, выделяемых при разложении.

Например, ученые изучают летучие органические соединения, которые выделяются на разных стадиях. Это помогает тренировать поисковых собак и создавать технологии обнаружения тел. Также такие площадки используются для обучения специалистов — криминалистов, спасателей, сотрудников правоохранительных органов.

Подводя итог: разложение — это сложный процесс, зависящий от множества факторов. Даже небольшие изменения среды могут сильно менять скорость и характер распада тканей. Поэтому такие исследования позволяют понять, как работает разложение с точки зрения биологических процессов. Именно благодаря этим данным криминалистика сегодня может работать с высокой точностью.

