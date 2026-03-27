Критиковавший СВО юрист Ремесло вышел из психбольницы

Юрист и блогер Илья Ремесло вышел из Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, где оказался после критики специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Mash в Telegram.

Ремесло неделю проходил лечение в отделении для людей с депрессивными психозами. Как выяснили журналисты, в медучреждение его поместили по запросу третьих лиц после резкой критики власти. При этом блогер сопротивления не оказывал.

Юрист и блогер Илья Ремесло стал известен благодаря деятельности, направленной против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонников. Однако 17 марта он резко изменил позицию, выложив пост с критикой действующей власти и СВО.

Юриста поместили в психбольницу 19 марта. По сведениям журналистов, государственные органы никакого участия в этом не принимали. Предварительный диагноз блогера СМИ раскрывать не стали, намекнув, что с похожей болезнью борются многие звезды шоу-бизнеса.