Режиссера Шухера госпитализировали в состоянии клинической смерти из ВГИКа

Режиссера Олега Шухера госпитализировали в состоянии клинической смерти из ВГИКа. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

По неподтвержденным данным канала, ему вызвали скорую помощь из-за затрудненного дыхания. Авторы публикации утверждают, что у режиссера произошла остановка сердца.

— Ранее (у него — прим. «ВМ») диагностировали сердечное заболевание. Врачи борются за жизнь Олега Шухера, — говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

23 марта Telegram-канал «112» сообщил, что актер Тихон Котрелев, известный по ролям в сериалах «Хирург» и «Тихий Дон», якобы оказался в психиатрической больнице. Подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

27 декабря прошлого года стало известно, что актера Александра Иншакова госпитализировали. Он поступил в больницу в состоянии средней тяжести.