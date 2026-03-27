Сезон выездных вакцинаций питомцев начался в Подмосковье

В Московской области началась выездная вакцинация домашних животных. В течение всего теплого сезона на территории региона будут работать мобильные ветеринарные пункты Госветслужбы Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. «В течение месяца мы развернем более 1 тысячи мобильных пунктов по всей области, в том числе в селах, деревнях, СНТ и отдаленных населенных территориях. На месте владельцы смогут бесплатно привить питомцев от бешенства препаратом «Рабикан», а также воспользоваться комплексными вакцинами от других опасных заболеваний. Продолжаем развивать культуру ответственного владения животными: питомцев можно чипировать и зарегистрировать с внесением данных в единый реестр», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Мобильные пункты оснащены всем необходимым, поэтому владельцы смогут позаботиться о здоровье питомцев прямо на месте — без поездок в ветклинику и предварительной записи. В пресс-службе подчеркнули, что вакцинация остается наиболее надежной мерой профилактики опасных заболеваний. Регистрация и микрочип позволяют быстрее вернуть питомца домой в случае его потери. Для постановки на учет владельцу необходимо предоставить паспорт и документы животного. В Московской области регистрация обязательна для собак, но доступна и для других домашних питомцев. За отсутствие регистрации у собак предусмотрены штрафы для граждан от ₽1 500 до ₽3 000. В Минсельхозе Московской области сообщили, что актуальный график работы выездных пунктов на ближайший месяц опубликован на портале «Мой АПК» — там же доступна интерактивная карта. Ветеринары уже начали первые выезды: 28 марта с 10:00 до 11:00 они будут работать в поселке Мирный г. о. Серпухов, с 10:00 до 11:30 — в деревне Любаново Наро-Фоминского г. о., с 11:00 до 14:00 — в микрорайоне Сходня (район улиц Пролетарская и 7-й Гвардейской дивизии), г. о. Химки. В мае мобильные пункты появятся и в парках Подмосковья.