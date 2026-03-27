Друг Собчака резко высказался о его дочери Ксении

Владимир Киселев назвал журналистку и дочь своего друга Ксению Собчак «исчадием». Об этом сообщает Starhit.

По мнению Киселева, отец журналистки «пришел бы в ужас», если бы знал, чем занимается его дочь. Он добавил, что Анатолий Собчак «любил людей и был невероятным политиком», а Ксения, как считает Киселев, только самоутверждается за счет других.

«Потому что, зная его отношение к ней, я думаю, что для него это был бы шок. Я об этой особи, о которой вы говорите, могу сказать только одно — это исчадие, просто вот дьявольщина», — заявил он.

Киселев также добавил, что Собчак «засадила своих сотрудников в тюрьму», но сама живет в достатке. Кроме того, его оскорбили ее слова о том, что Киселеву нужно было больше общаться с ее отцом.

«И когда они говорят о том, что я перестал с ними общаться… Они вообще забывают как Анатолий Александрович в Париже жил в изгнании? Он что, парижским воздухом питался Может быть, кто-то ему помогал?» — заявил он.

