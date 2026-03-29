Пользователи Reddit нашли таинственный рукотворный объект в сибирской тайге

Пользователи Reddit обратили внимание на необычные фигуры на спутниковых снимках в российской тайге. Пост с вопросом о загадочном объекте появился в разделе о географии и вызвал активное обсуждение.

Автор публикации заметил в сибирской тайге, примерно в 130 км от Ханты-Мансийска, комплекс из 11 одинаковых объектов, выстроенных в идеальную геометрическую сетку. Каждая из конструкций по форме напоминает двойку, а вся территория окружена густым лесом и соединена с внешним миром единственной дорогой.

Из-за необычного внешнего вида комплекса пользователи стали гадать, что это и зачем построено. Высказывали разные версии — от военных объектов до неизвестных промышленных или экологических сооружений. Однако в комментариях быстро появилась более рациональная гипотеза:

«Это пруды для очистки промышленных сточных вод. Зигзагообразная форма увеличивает время пребывания воды в прудах. Предположительно, они предназначены для нужд нефтегазодобычи».

Речь может идти о системе очистки промышленных стоков. Изгибы каналов позволяют замедлить движение воды, благодаря чему загрязняющие вещества оседают на дно. Подобные конструкции используются, в частности, на объектах нефтегазовой отрасли.

Несмотря на наличие объяснения, комментаторы продолжили обсуждать альтернативные версии и шутить. Русскоязычные пользователи в X иронизируют, что иностранцы «нашли нашу ферму двоек», «80% мировых запасов «двоек» поступают из маленького города в Сибири», а также вопрошают, где производят «тройки».

