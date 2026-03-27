«Деньги нужны»: Бывший муж Лерчек высказался о новом бизнесе блогера

Блогер Артем Чекалин заявил, что ничего не знает о новом бренде бывшей жены Валерии Чекалиной (Лерчек). Как сообщает News.ru, он признал, что блогеру нужны деньги и пожелал ей успехов.

Ранее сообщалось, что мать Лерчек Эльвира Феопентова открыла косметический бизнес в РФ, став основным владельцем компании «Еййя». Предприятие может продавать косметику, парфюмерию и товары личной гигиены.

По словам Чекалина, их совместные дети должны приехать к нему «на пару недель». Он не может поддерживать связь с бывшей супругой и узнает о ее состоянии только от родителей. Он уточнил, что о новом товарном знаке, который связан с матерью Лерчек, ничего не знает.

«Вообще без понятия. Дай Бог ей успехов и больших прибылей. Деньги ей сейчас нужны и на лечение, и на семью, поэтому дай Бог, чтобы у нее все получилось», — сказал Чекалин.

Блогер добавил, что ничего не знает о финансировании бренда, но допустил, что у Валерии могут быть партнеры.

Напомним, что с осени 2024 года Лерчек находилась под домашним арестом — ее и Артема Чекалина обвинили в выводе средств за границу. В конце февраля блогер родила сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини — это уже четвертый ребенок блогера.

Позднее мужчина сообщил, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. По данным СМИ, метастазы обнаружены в позвоночнике, легких и ногах. Кроме того, имеется опухоль в головном мозге, из-за которой девушка якобы ослепла на правый глаз.