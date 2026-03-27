Опубликована новая запись с вокалом Владимира Высоцкого, датируемая 1974 годом

В сети появилась обновлённая версия песни «Моя цыганская» с вокалом Владимира Высоцкого. Специально для цифрового шоу «Высоцкий. Высота» было найдено оригинальное исполнение Владимира Семёновича от 1974 года, а современная оркестровая аранжировка была записана весной 2026 года.

Александр Мамонов, генеральный продюсер шоу «Высоцкий. Высота»:

— Мы рады, что классика сегодня приобретает новое дыхание. В «Моей цыганской» сохранён подлинный голос Владимира Семёновича, а современные технологии позволили объединить цыганскую фольклорность и мощь его исполнения с актуальным кинематографичным звучанием. Так мы даём возможность тем, кто никогда не видел Высоцкого живьём, впервые услышать его так, как будто он вышел на сцену сегодня, и знакомим молодое поколение с творчеством легендарного актёра, автора и исполнителя.

Песня «Моя цыганская» была написана Владимиром Высоцким зимой 1967–1968 года. Оригинальная композиция вышла после премьеры фильма «Короткие встречи» и театральной постановки «Пугачёв». В последующие годы трек вошёл в многочисленные сборники, его исполняли актёр Иван Охлобыстин и итальянский певец Лучано Лигабуэ. Всего известно более ста переводов на другие языки.

В новой аранжировке «Моя цыганская» прозвучит в исполнении цифрового образа Высоцкого 4 апреля в Лайв Арене на шоу «Высоцкий. Высота». Этот показ станет первой и единственной возможностью услышать песню в формате большого цифрового концерта на арене: оригинальный вокал 1974 года, современный оркестр и созданный специально для номера визуальный мир. Ещё одна премьера, которая состоится в этот день, — зрители услышат обновлённую версию композиции «Баллада о детстве».

О проекте «Высоцкий. Высота»

«Высоцкий. Высота» — шоу-концерт, где голос эпохи возвращается на большую сцену в новом цифровом образе. Проект создан командой «Цифровые Легенды». В шоу воссозданы не только голос, но и харизма, энергетика и неповторимая манера исполнения великого артиста. На сцене вместе с цифровым образом Высоцкого появляются также цифровые аватары Полины Гагариной, Григория Лепса, Сергея Шнурова, Леонида Агутина и Сергея Безрукова — они становятся партнёрами Высоцкого в уникальных музыкальных номерах.

Все цифровые образы созданы с помощью передовых технологий, ключевой из которых является motion capture (захват движения), позволяющий с максимальной точностью перенести в цифровой мир пластику и движения артиста.