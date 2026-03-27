Кот в Подмосковье прошел десятки километров и вернулся домой через девять дней

В Подмосковье кот вернулся домой через девять дней после пропажи, преодолев за это время около 65 километров, рассказало «МК».

Кот выпрыгнул из машины хозяйки, приехавшей из Солнечногорска, в московском районе Медведково, когда та открыла дверь, и убежал. В следующие дни женщина искала его в соседних дворах и расклеивала объявления о пропаже.

Спустя более чем неделю сотрудница офиса на Стеклозаводской улице в Солнечногорске заметила обессиленного и грязного кота, подобрала его и выложила фото в соцсети. Хозяйка Жорика, листая ленту новостей, увидела пост и узнала в коте своего Жорика. Вскоре она вернула его домой.

Утверждается, что все эти дни кот шел из Москвы в Солнечногорск — расстояние от места пропажи до Стеклозаводской улицы составляет около 65 километров. Но действительно ли кот сам прошел такое расстояние, остается неизвестным.

Хозяйка добавила, что Жорик чувствует себя хорошо.

