Священник объяснил, почему не стоит бить домочадцев вербой в Вербное воскресенье

Священник Филипп Ильяшенко назвал традицию ударять домочадцев веточками вербы в Вербное воскресенье суеверием, не имеющим отношения к православной вере.

По его словам, подобные действия не приносят ни здоровья, ни удачи и противоречат истинному смыслу христианства.

— Колотя ветками, постукивая ветками своих домочадцев, не получится что-то изгнать или приманить. Это противоречит вере в истинного Бога, — предупредил он.

Священнослужитель подчеркнул, что благополучие семьи зависит не от обрядов с вербой, а от любви, взаимопомощи и заботы друг о друге. В этот день он посоветовал уделить внимание близким, проявить участие и, по возможности, материально поддержать тех, кто нуждается. Главное в праздник — не внешние ритуалы, а внутреннее единство и любовь в доме, сообщает «Подмосковье сегодня».

