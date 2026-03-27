Двух плывущих на льдине парней заметили на западе Москвы

Двое парней решили устроить заплыв на льдине по Москве-реке на западе столицы. Молодых людей заметили около жилого комплекса «Мякинино парк». Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили очевидцы.

На опубликованных в Telegram-канале «Москва с огоньком» кадрах видно, как двое парней на льдине гребут предметами, визуально схожими с палками.

В начале марта двое других экстремалов устроили заплыв на льдине по Нагатинскому затону в Москве. Парни не долго испытали судьбу. В районе Коломенской набережной их подобрали спасатели. Друзей посадили на катер и отвезли к берегу.