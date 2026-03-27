«Афиша» и «Читай-город»: аналитика по трендам литературы и театральной сцены

Гоголь, Горький, Достоевский – кого выбирает зритель и читатель, совместный обзор к Всемирному дню театра.

В преддверии Всемирного дня театра, 27 марта, компания «Афиша» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» представили совместный обзор, демонстрирующий связь между читательскими предпочтениями и театральными кассами. Данные показывают, что русская классика доминирует на театральной сцене: рост продаж книг коррелирует с успехом спектаклей по всей стране.

Согласно аналитике компании «Афиши», в топ-10 театральных хитов 2025 года доминируют постановки по мотивам великих произведений – 5 мест заняли спектакли, рожденные из литературы. Среди них – хрестоматийное «На дне» Горького и смелый спектакль «Р», вдохновленный гоголевским «Ревизором». Также в ряду – сказочные сюжеты: «Сказка о золотой рыбке» по А.С. Пушкину, «Огниво» по Г.Х. Андерсену и «Волшебник Изумрудного города» по А.М. Волкову, доказывающие, что магия повествования точно вне времени.

2026 год только набирает обороты, но уже расставил акценты. Гоголь – бесспорный лидер и главное имя этого театрального года. В рейтинг, сформированный с января по конец марта, ворвались сразу две версии «Ревизора» (стильный «Р» и масштабный «РЕВИЗОР с продолжением»), а также «Майская ночь» по мотивам рассказа из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». В компанию к классику вошел и поэтический спектакль «Маяковский».

Согласно рейтингу «Читай-города», лидерство в классической литературе сохраняет Федор Достоевский. Однако за последний год наметились новые тренды. Так, пьеса Максима Горького «На дне» вошла в топ-30 самых продаваемых классических произведений. Особого внимания заслуживает Николай Гоголь: интерес к его творчеству растет второй год подряд. В марте прошлого года продажи «Мертвых душ» выросли на 40%, а, по итогам 2025 года, «Вечера на хуторе близ Диканьки» прибавили еще 16%. В поэтическом сегменте в лидеры по востребованности стабильно входят Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский.

Топ-5 самых популярных драматических произведений (по данным продаж «Читай-города»):