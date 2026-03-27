Священник объяснил, можно ли освящать «гламурные» куличи

В последние годы пасхальный кулич превратился из традиционной домашней выпечки в модный кулинарный продукт. Кофейни, рестораны и люксовые кондитерские предлагают авторские варианты с экзотическими добавками и декором, а стоимость таких изделий может достигать десятков тысяч рублей. Настоятель храма в Наро-Фоминске священник Антоний Смирнов объяснил, можно ли освящать в храме такие изделия и не противоречит ли это смыслу праздника.

© Вечерняя Москва

По его словам, дороговизна или необычный декор не мешают принести кулич в церковь — главное, чтобы человек делал это с чистыми помыслами и благодарностью.

— Кулич — это символ, а не необходимый компонент Пасхи. У многих народов традиции отличаются: у греков, например, это пасхальный пирог с запеченным яйцом. Поэтому, какой бы ни был кулич — простой домашний или украшенный по последнему слову моды — его форма и смысл остаются неизменными, — пояснил священник.

В то же время священник предостерег от гордыни и желания выделиться за счет дорогой выпечки. Пасха — это день радости, единения и милосердия, а не повод для соревнования. Смирнов в беседе с Regions напомнил, что в эти дни важно проявлять заботу о ближних и не забывать о внутреннем смысле Светлого Воскресения за внешним блеском праздничных блюд.

Освященные к Пасхе куличи и яйца нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего. Об этом «Вечерней Москве» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.