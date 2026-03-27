Выгодно для всех: одну категорию россиян призвали отправлять на удаленку

В России выступили с инициативой о переводе одной категории российских граждан на дистанционный режим работы. Предложил принять данную меру депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров, передает «Абзац».

Речь идет о россиянах, которые страдают от аллергии на пыльцу. Этой весной, как отмечается, ожидается ее пик. Это может оказать негативное влияние на здоровье аллергиков.

Он подчеркнул, что данное решение приносит пользу как работникам, так и работодателям, благодаря своей простоте и эффективности. Оно снижает количество больничных листов и помогает людям поддерживать высокий уровень производительности.

Ранее Ольга Жоголева, врач аллерголог-иммунолог и кандидат медицинских наук, заявила газете «Взгляд», что в 2026 году сезон аллергии начался необычно рано из-за ранней весны. По ее словам, в этом году весна принесла с собой аллергические проявления раньше обычного: уже больше недели назад зацвела ольха.

Погодные условия указывают на дальнейшее увеличение концентрации пыльцы. Если теплая погода сохранится, то уже в апреле можно ожидать начала цветения березы, что также усилит аллергические симптомы.