Депутата Госдумы Юрия Швыткина похоронили в Красноярске

Депутата Государственной думы Юрия Швыткина, заместителя председателя комитета по обороне, в пятницу, 27 марта, похоронили на Бадалыкском кладбище в Красноярске. Погребение состоялись на «Аллее Славы». Церемония завершилась оружейным салютом и исполнением государственного гимна. Об этом сообщил ТАСС.

Десятки горожан, а также высшие должностные лица региона, включая мэра Красноярска, губернатора и коллег по парламенту, пришли к Большому концертному залу, чтобы отдать дань уважения ушедшему политику. Гроб с телом Швыткина был усыпан цветами.. Его сын выступил с речью, поделившись воспоминаниями об их последнем разговоре. Друзья покойного также сказали о нем несколько теплых слов.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 23 марта сообщил, что Юрий Швыткин. ушел из жизни в возрасте 60 лет. Он добавил, что депутат запомнится своим коллегам скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев отметил, что покойный всегда производил впечатление человека цельного, убежденного и патриотичного. Депутат уточнил, что Швыткин всегда рдел за Родину и старался изменить что-то к лучшему.