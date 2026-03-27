Rambler&Co о безопасности подростков в цифровой среде: профессиональная дилемма медиа

Как СМИ освещать деструктивный контент, не провоцируя подражание и новые угрозы?

26 марта 2026 года исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в круглом столе «Трансформация образа жизни и особенности поведения несовершеннолетних под воздействием гаджетов», прошедшем в Общественной палате РФ. Модератором выступила член комиссии, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В центре внимания участников оказались современные методы профилактики и защиты детей в цифровом пространстве. Открывая дискуссию, модератор отметила, что информационные технологии серьезным образом изменили жизнь подрастающего поколения: по данным Mediascope, 36% детей 4–5 лет уже имеют личный смартфон, среди 6–8-летних этот показатель достигает 69%, в группе 9–13 лет – 88%, а среди подростков 14–17 лет – 92%.

Андрей Цыпер обратил внимание на фундаментальные изменения периода детства и взросления. Если 30 лет назад мир подростка ограничивался двором и районом, где он постепенно, шаг за шагом, осваивал меры безопасности и основы правильного поведения, то сегодня гаджеты стали «телепортом» во взрослый мир, полный опасностей. Ребенок коммуницирует с социумом без участия родителя, наставника – и это принципиально новая реальность.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Ключевой вызов сегодня – механизмы манипуляции, масштабируемые цифровыми каналами. Мы фиксируем системную трансформацию угроз: вовлечение несовершеннолетних в деструктивные сообщества и противоправная деятельность влекут за собой необратимые юридические последствия, ломая жизни подростков. Молодые люди часто не осознают серьезности последствий и необратимости наказания. При этом дилемма для медиаиндустрии заключается в том, что освещать угрозы через СМИ необходимо, но любая публикация рискует спровоцировать волну подражания».

На круглом столе также отметили, что в России уже реализуются системные меры по обеспечению безопасности детей в интернете: например, вводятся санкции в отношении онлайн-платформ, допускающих опасный контент до «незащищенной» аудитории. Деятельность в Рунете становится более прозрачной, а общемировой тренд на вывод пользователей из анонимности, по мнению организаторов, – логичный этап развития интернета.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«В такой ситуации на первый план выходят профессионалы-психологи. Вместе с ними нужно производить образовательный контент для подрастающего поколения. При этом нельзя забывать и об ответственности родителей. Без участия семьи любые профилактические меры будут работать в разы слабее».

В мероприятии также приняли участие: председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега online» Илья Гогуа, представители органов государственной власти, здравоохранения, правоохранительных структур, религиозных и детских правозащитных институтов.