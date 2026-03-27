Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ следует, что большинство - 75% - россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. 70,1% респондентов, как следует из опубликованных на сайте ВЦИОМ данных, одобряют его работу на посту главы российского государства.

© Московский Комсомолец

75% опрошенных заявили, что доверяют президенту Путину. Недоверие ему выразили 20,1% респондентов.

70,1% граждан РФ, согласно информации, одобряют деятельность Путина на посту президента, а не одобряют - 18,3%.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен среди 1,6 тысяч совершеннолетних россиян старше 18 лет с 19 по 22 марта 2026 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке номеров.