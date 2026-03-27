Веру россиян в сверхъестественное объяснили

Вера в мистику и сверхъестественное обусловлена потребностью человека вернуть контроль над собственной жизнью. Такой вывод можно сделать из результатов опроса россиян аналитическим центром ВЦИОМ.

Так, наибольшим доверием со стороны опрошенных пользуются духи и божества, которые призваны защищать человека. В частности, две трети россиян убеждены в существовании высших сил, которые помогают людям по жизни и отводят опасность. При этом каждый второй респондент верит в существование домового или духа-покровителя, присматривающего за домом.

Также опрос показал, что в наши дни люди меньше верят в духов природы и карающих человечество божеств — теперь приоритет отдается вере в духов-покровителей. Помимо этого, прочное место в обществе занимает вера в сверхъестественные способности самого человека. Почти каждый второй опрошенный уверен, что люди могут обладать особым даром, например, предвидения или целительства.

На фоне этого в современном обществе широкое распространение получили духовные практики и обряды целительства. Согласно результатам опроса, таким образом люди рассчитывают оздоровиться и решить свои жизненные проблемы. Шесть из десяти респондентов признались, что ездили на лечебные источники, каждый третий россиянин читал гороскопы, а более трети опрошенных и вовсе обращались к гадалке.

Было установлено, что вера в сверхъестественное зависит и от возраста. Более старшие респонденты показали большую готовность поверить в мистику, чем молодое поколение, однако опыт обращения к магическим практикам оказался одинаково высоким среди респондентов всех возрастов, показал опрос.

Ранее объяснили распространение веры в колдовство. Выяснилось, что феномен связана с недоверием общества к государственным институтам.