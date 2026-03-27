Жителей региона РФ предупредили об угрозе падения частей ракеты-носителя

Части ракеты-носителя «Союз-2», которую планируют запустить с космодрома Плесецк, могут упасть на территории республики Коми. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В заявлении уточняется, что ракету-носитель запустят в период с 1 по 15 апреля.

«Возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя на территории МР (муниципального района. — «Газета.Ru») «Удорский», МО (муниципального округа. — «Газета.Ru») «Княжпогостский» и МР «Корткеросский», — уточнили в ведомстве.

На этом фоне жителей муниципалитетов призвали в указанный период не посещать лесные массивы. В случае обнаружения фрагментов «Союза-2» о них необходимо сообщить в ЕДДС.

Кроме того, МЧС Коми отметило необходимость обеспечить взаимодействие органов управления, задействованных в поддержании безопасности в республике. В ведомстве добавили, что профильные службы будут оповещать граждан о возникающих рисках в связи с запуском «Союза-2».

24 марта Telegram-канал SHOT написал, что жители Коми увидели ярко-голубой шлейф в небе. Предварительно, это был след от топлива ракеты «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33».