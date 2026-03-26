Юрист объяснил, как стребовать с соседей компенсацию за табачный дым

Граждане, проживающие в многоквартирных домах, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака. Об этом напомнил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

Как подчеркнул юрист, если табачный дым от курящих соседей проникает в другие квартиры, можно добиться компенсации в судебном порядке. Основой является определение Верховного суда о том, что курить в жилом помещении многоквартирного дома можно, поскольку квартира (комната) является частной собственностью, но так, чтобы дым не выходил за пределы помещения курильщика.

Размер компенсации морального вреда по таким искам составляет от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Каждый случай рассматривается судом индивидуально с учетом всех обстоятельств, рассказал Пачулия в комментарии ТАСС.

Найти управу на соседей, которые игнорируют право других людей на свежий воздух, действительно можно. Ранее сообщалось, что жительнице Челябинской области придется выплатить компенсацию соседу за курение на балконе. Суд отметил, что в законе нет нормы, запрещающей курение на балконе, но он "допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма".

Хирург Ренат Хайров подтверждал, что вдыхание сигаретного дыма может подорвать здоровье даже тех людей, которые сами не курят. Пассивное курение значительно увеличивает риск развития рака даже у здорового человека: табачный дым мешает иммунной системе уничтожать раковые клетки и потворствует их ускоренному размножению.

