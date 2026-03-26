Митволь заявил, что прочитал около 150 книг в колонии

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь после освобождения заявил, что за время отбывания наказания прочитал около 150 книг. Об этом он сообщил РЕН ТВ.

При этом, как ранее рассказал его адвокат Михаил Шолохов, Митволь проходит свидетелем по новому делу о хищениях. По словам защитника, он дает пояснения в рамках проверки, но не рассматривается как фигурант преступления.

Митволь был задержан в июне 2022 года в аэропорту Внуково и впоследствии осужден по делу о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. Ущерб по делу оценивался примерно в 900 миллионов рублей, а сам он в 2023 году признал вину и получил 4,5 года колонии. 24 марта он вышел на свободу, передает «Радиоточка НСН».