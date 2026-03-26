Российские молодожены поставили рекорд скорости развода

В Тюменской области пара молодоженов поставила необычный рекорд: их брак продлился всего 53 дня. Об этом рассказал «Российской газете» юрист, эксперт по семейному праву Евгений Сиражев. Причиной столь быстрого расторжения отношений стала, по словам специалиста, несовместимость взглядов супругов.

© Московский Комсомолец

«Официальный брак с учетом всех формальностей продлился 53 дня», — отметил Сиражев. По его мнению, меньшая продолжительность брака в России вряд ли возможна, поскольку процедура расторжения требует соблюдения установленных законом сроков.

Эксперт пояснил, что зарегистрировать брак и расторгнуть его в один день невозможно. Согласно Семейному кодексу, расторжение брака в органах ЗАГС производится по истечении одного месяца со дня подачи совместного заявления супругов. Таким образом, даже если подать заявление о разводе в день регистрации брака, официально расторгнут его не раньше, чем через 30 дней. Если же развод происходит через суд, процедура может занять еще больше времени.

53 дня, которые брак тюменских молодоженов продержался в официальном статусе, включают в себя и время, необходимое на оформление развода. Самый короткий брак в современной российской практике, по всей видимости, зафиксирован именно в этом случае.

Юристы напоминают, что решение о вступлении в брак требует серьезного подхода. Несмотря на то, что законодательство позволяет расторгнуть союз, минимальный срок для этого составляет месяц, а сам процесс сопряжен с определенными формальностями. В случае с тюменской парой несовместимость характеров выяснилась практически сразу после свадьбы, однако закон заставил молодоженов оставаться в официальном браке почти два месяца.