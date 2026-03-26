Уехавшая из России журналистка «выцарапала» сына у израильской армии

Журналистка Анна Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечь террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, заявила, что «выцарапала» 18-летнего сына Матвея от службы в израильской армии. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня уже черный пояс по выцарапыванию Моти с войны. На этот раз он улетел практически последним регулярным рейсом», — заявила Монгайт.

Она уточнила, что информации о рейсе ее сына не было на сайте авиакомпании, а количество мест в самолете было сокращено до 50. По словам журналистки, если бы по пути в аэропорт Матвей попал под обстрел, то опоздал бы.

«И все-таки улетел и прилетел. И все счастливы», — заключила Монгайт.

