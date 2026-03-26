Священник РПЦ объяснил, кому не место в монастыре

Монастырь — это не убежище от проблем, долгов или семейных конфликтов. Об этом рассказал настоятель храма живоначальной Троицы на Шаболовке, протоиерей Артемий Владимиров.

— Люди, не успевшие полюбить господа Иисуса, не признавшие в нем Спасителя, защитника, пекущегося о нашем благе Отца, не нашедшие смысла жизни в единении с ним посредством молитвы, покаяния, смирения и милосердия, пусть и не думают «уйти в монастырь», — подчеркнул он.

Уход в монастырь не должен быть попыткой сбежать от жизненных трудностей, долгов, судебных приставов или неудавшихся отношений. Священнослужитель подчеркнул, что обитель — не место для тех, кто озлоблен на весь мир и мечтает в одиночестве «гулять по раю».

По словам Владимирова, истинное монашество строится на благодарности богу и внутреннем смирении. Человек уходит в монастырь не для того, чтобы спрятаться от проблем, а чтобы никому не мешать и обрести радость о господе. Эта радость даруется божественной благодатью в награду за послушание, молитву и смирение. Только с открытым сердцем и искренним стремлением к богу человек может найти в обители истинное утешение и смысл жизни, сообщает РИАМО.

Исповедование помыслов является в основном монашеской традицией, но людям, которые не связаны с церковью, этим уместно заниматься только тогда, когда их мысли становятся навязчивыми. Об этом рассказал православный священник Владислав Береговой.