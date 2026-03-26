«Тотальный диктант» в этом году можно будет написать на 26 языках

В 2026 году «Тотальный диктант» можно будет написать на 26 языках. Об этом сообщается в Telegram-канале акции.

«В рамках «Тотального диктанта – 2026» уже в четвертый раз пройдет акция «Тот.Язык», в ходе которой представители разных народов и национальностей смогут написать диктант на родном языке. В этом сезоне текст Алексея Варламова переведен на 26 национальных языков и будет доступен 18 апреля более чем на 50 площадках в городах России и за рубежом», – говорится в сообщении.

Уточняется, что диктант можно будет написать на таких языках, как: аварский, агульский, азербайджанский, алюторский, армянский, нор-нахичеванский диалект армянского, бурятский, вепсский, даргинский, казахский, корейский и других. «Проект «Тот.Язык» направлен на сохранение и развитие национальных языков России, что соответствует целям внутренней политики страны. 2026 год объявлен Годом единства народов Российской Федерации, и наше мероприятие становится одним из ключевых в рамках этого года.

Опыт проведения проекта показывает, что люди интересуются родными языками и с радостью применяют их на практике», – приводятся в сообщении слова директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова.