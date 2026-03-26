Юрист объяснила, почему Алиса Теплякова не сможет работать без участия родителей

Из-за возраста 13-летней Алисы Тепляковой, которая уже окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), все договоры с клиентами от имени юного психолога будут заключать родители, которые и понесут ответственность за качество оказываемых услуг. Об этом сообщила ассистент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Анастасия Хантимирова.

— При анализе деятельности Алисы Тепляковой необходимо понимать, что такая деятельность может осуществляться исключительно на основании гражданско-правового договора и не может быть оформлена в рамках трудовых отношений, например, с организацией, оказывающей консультационные или психологические услуги, — пояснила Хантимирова.

Также эксперт напомнила, что дети до 14 лет не имеют полной дееспособности и имеют право на заключение сделок только при посредничестве родителей.

По словам Хантимировой, после 14 лет у юного психолога наступит период частичной дееспособности, и она получит право совершать бытовые сделки. Однако и это вряд ли избавит ее от посредничества родителей в работе.

— Представляется, что психологическая консультация стоимостью, например, 50 тысяч рублей не может быть отнесена к категории мелких бытовых сделок, — приводит слова юриста агентство городских новостей «Москва».

13-летний вундеркинд Алиса Теплякова окончила РГГУ по специальности «педагог-психолог» и уже начала практическую работу. По словам ее отца, Евгения Теплякова, дочь имеет диплом и документы о профессиональной переподготовке.