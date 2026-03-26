Скамеры взломали блогера-миллионника Мишу Литвина

Страницу блогера-миллионника Миши Литвина в социальной сети Instagram* в четверг, 26 марта, взломали мошенники. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, скамеры сразу после взлома разместили на странице фото блогеров Асхаба Тамаева и Мелстроя, с которыми Литвин предположительно находился в неприязненных отношениях.

Затем жулики опубликовали от имени блогера посты, в которых призвали 15 млн подписчиков пройти по ссылке в шапке профиля, чтобы прочитать некую якобы важную новость.

Переход по таким ссылкам несет значительные риски — злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователя, а в дальнейшем — и к банковским приложениям.

Журналисты заметили, что Литвин оперативно отреагировал на взлом блога — на странице своей супруги Адель Вейгель он пожаловался, что на протяжении нескольких часов пытается вернуть аккаунт, но пока попытки не увенчались успехом.

Блогер попросил друзей, подписчиков распространить информацию о взломе, предупредить людей о мошенниках .

Напомним, что звезды нередко попадают под удар — скамеры ранее взломали страницы телеведущего Дмитрия Масленникова, певиц Ольги Бузовой и Ханны.

По мнению экспертов, жулики целенаправленно охотятся за аккаунтами известных лиц. Это обусловлено тем, что у лидеров общественного мнения много подписчиков, нередко размещается реклама — люди полагают, что блогер занимается обычным промоутингом, и теряют бдительность.

*Владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.