Стало известно, в каком состоянии находится больной раком Алдонин

Стало известно о состоянии футболиста Евгения Алдонина, который уже больше года проходит лечение от рака поджелудочной железы в Германии. Об этом сообщает Starhit.

Согласно информации издания, 46-летний футболист находится под постоянным наблюдением врачей в немецкой клинике. Как рассказал близкий друг Алдонина Дмитрий Булыкин, футболисту пришлось перенести множество операций. Кроме того, лечение дорого обходится для Алдонина — хотя ранее на помощь спортсмену смогли собрать около 3 миллионов рублей, эти деньги уже закончились.

Помимо этого Булыкин заявил, что каких-либо долгосрочных прогнозов врачи стараются не делать. Впрочем, он также добавил, что Алдонин «держится бодрячком».

«Помощь всегда нужна, потому что там много было внеплановых ситуаций всяких, которые дорого стоят. Он все еще за границей лечится, в Германии, и сейчас, я думаю, в ближайшее время будет понятно, что делать дальше. У него постоянно операции, постоянно химии. Конечно, это все сказывается и на организме, и на настроении. Но он держится бодрячком-бойцом, поэтому посмотрим. Скоро будет понятно, что как», — рассказал Булыкин.

Помимо этого, старшая дочь Алдонина Вера поблагодарила всех за поддержку в соцсетях. Она поделилась, что верит в выздоровление отца, но добавила, что семья футболиста решила не давать комментариев.

«В первую очередь хотим сказать всем спасибо за поддержку. Наша семья решила не давать никаких комментариев, касательно новостей о состоянии здоровья моего папы Евгения Алдонина. Сейчас мы ждем только одного комментария, который будет сказан именно папой — о своем полном выздоровлении. Мы все в это верим и молимся об этом», — рассказала она.

Ранее жена Алдонина показала его фото после операции и химиотерапии.