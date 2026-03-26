«ТопФест» в Санкт-Петербурге: самый масштабный концерт детских блогеров в истории России

22 марта спортивно – концертный комплекс «СКА Арена» стал эпицентром главного семейного события страны. Фестиваль «ТопФест» собрал аншлаг, установил национальный рекорд и доказал: цифровая культура способна объединять миллионы в реальной жизни.

© Пресс-служба ТопФест

Масштаб, не знавший аналогов

Это был не просто концерт, а грандиозное шоу, равного которому в нише детских блогеров Россия ещё не видела.

© Пресс-служба ТопФест

10 000 зрителей — аншлаг в зале «СКА Арена».

Более 60 уникальных номеров — ни одного повтора, каждый выход — премьера.

Более 30 звёздных артистов — главные имена детского интернета на одной сцене.

Более 500 артистов балета и танцевальных коллективов — масштабная хореография, превратившая выступления в театрализованное действо.

Более 200 приглашённых блогеров в специальной блогер-зоне — пространство, где создатели контента стали полноправными участниками события.

Более 400 человек технического персонала, обеспечивавших свет, звук и трансляцию, а общее количество задействованного административно-технического персонала превысило 1 900 человек.

Такого масштабного концерта детских блогеров в России ещё не было.

Рекорд, который вошёл в историю

© Пресс-служба ТопФест

На главной сцене «ТопФеста» представители Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD провели торжественную церемонию. Под аплодисменты переполненных трибун эксперты огласили итоговые цифры и вручили организаторам официальный сертификат о внесении достижения в Реестр рекордов России.

Рекорд зафиксирован в номинации: «Наибольшее количество просмотров по официальному хештегу фестиваля за 21 день на онлайн-платформах».

Итоговый показатель — 36 926 388 просмотров по хештегу #ТопФест.

Что говорят герои: о добре, семье и новом времени

© Пресс-служба ТопФест

Для кого-то интернет — это сцена, для кого-то — целая жизнь. «Я через интернет нашел свою будущую семью, жену, поэтому интернет — это больше, чем просто видосики», — рассказал блогер Артур Бабич. А для Матвея Яицкого, голоса первого цифрового артиста России Мишки Топ, это уже встреча с будущим:

«Такое ощущение, что я живу в будущем, и я дружу с ИИ».

Главным мостом между поколениями в этот вечер стала сцена. «Эта связь между поколениями — между детьми и родителями. Я очень радуюсь, когда дети приходят на концерт со своими родителями. Родители начинают больше узнавать об увлечениях своих детей», — подчеркнула блогер Марьяна Локель.

Блогер Gazan призвал не вешать ярлыков:

«В интернете полно порядочных и хороших блогеров, которые стараются сделать наш мир, нашу страну чуточку лучше». А дуэт Steshok и Макар Давыдов поделились тем, что дал им этот путь: «Для меня блогерство дало максимальное количество навыков. Потому что я теперь и режиссер, и сценарист, и сама всё умею»

Слово организаторов

© Пресс-служба ТопФест

«ТопФест» — это больше, чем масштабный концерт, — отметил генеральный директор компании «Медиапрактика» Андрей Серов. — Это событие, на котором поколение Альфа задумывается о важных ценностях, о добре и дружбе. Это старт большого проекта, который будет рядом с детьми и подростками каждый день — в социальных сетях и в реальных делах».

Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»:

«Вчера на «ТопФесте» мы увидели, как рождается настоящее единение: дети, родители, артисты — все оказались на одной волне. Более 10 тысяч человек в зале и миллионы онлайн — это не просто цифры, это подтверждение того, что формируется новая культурная среда, в которой молодёжь чувствует себя услышанной и вовлечённой. Для нас это важный сигнал: «Разгон Добра» действительно становится точкой притяжения для молодого поколения, объединяя его вокруг базовых ценностей — добра, взаимоуважения, открытости и стремления к развитию! Мы видим, что сегодня формируется поколение, способное не только потреблять контент, но и создавать смыслы, объединяться и влиять на окружающий мир. И наша задача — поддерживать эти процессы, создавая для них реальные возможности и устойчивую среду развития».

© Пресс-служба ТопФест

Анна Дунаева, координатор сообщества «Разгон»:

«Сегодня участники проекта «Разгон» объединяются вокруг лидеров мнений — своих ровесников, тех, кто говорит с ними на одном языке. Ведь лучше всего молодежь понимают те, кто находится с ней в одном культурном и ценностном поле. Поэтому именно такие события, как «ТопФест», объединяют их ещё сильнее!» «Сегодня мы увидели, как 10 тысяч человек в зале и миллионы онлайн объединились вокруг одного важного слова — добро. И когда это добро фиксируют в Реестре рекордов России, это уже не метафора. Это доказательство: семья, дружба, доверие и уважение — это не прошлый век. Это самое современное, что может быть. Мы не просто ставим рекорды — мы показываем стране и миру: Россия — это страна, где жить модно, где дети растут сами являются носителями ценностей, которые делают всех нас лучше», — отметила Наталья Локтева, директор АНО «Институт поддержки детского блогинга».

Звезды разделили триумф

© Пресс-служба ТопФест

Разделить момент триумфа со зрителями на сцену вышли главные герои детского интернета:

Amirchik, Егор Шип, Артур Бабич, Аня Pokrov, Poli, Gazan, Алиса Буслова, Настя Кош, Вова Солодков, Анна Volkova, Sofi Shine, Каролина Грейс, Мишка Топ, Милана Шайн, Варя Джем, Riorinna, Kobzov, Без игрушек, Арина Жулина, Тимофей Красников, Макар Давыдов, SteshOK, Dj Miss li, Рили, Тая Скоморохова, Karina Kagra, Белка, Кияра, Tamik.

О проекте

© Пресс-служба ТопФест

«ТопФест» — флагманский проект Автономной некоммерческой организации «Институт поддержки детского блогинга». Миссия института — превращать увлечение интернетом в путь к творчеству, дружбе и самореализации, создавать мост между миром детей и миром взрослых.

АНО «Институт поддержки детского блогинга» — площадка для развития детского творчества в цифровой среде. Проект реализуется при поддержке АНО «Медиапрактика» и помогает детям и подросткам создавать полезный, безопасный и популярный контент, развивать культуру созидательного контента, а также проводить масштабные концерты и мероприятия по всей стране.

Что дальше

Петербургский рекорд стал мощнейшим стартом всероссийского тура. Теперь «ТопФест» отправится покорять еще 15 городов с аудиторией более 500 000 зрителей. Следующая остановка — Москва, 12 июня, стадион «Лужники».