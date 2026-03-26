В России ликвидируют один населенный пункт

Поселок Центральная усадьба Бобровского лесничества в Воронежской области ликвидируют в ближайшее время. Об этом пишет VORONEZH1.RU.

Населенный пункт является частью Хреновского сельского поселения. Поселок давно опустел. В 2000 году в нем проживали 20 жителей, в 2010-м — всего один, а с 2021 года там не осталось никого.

Отмечается, что это не первый населенный пункт в Бобровском районе, который решили упразднить за последний год. Осенью 2025 исчез поселок Брагинского лесничества недалеко от Центральной усадьбы Бобровского лесничества.

