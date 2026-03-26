МВД опровергло слухи о массовой эмиграции из-за загранпаспортов

Информация о том, что россияне стали чаще оформлять загранпаспорта из-за желания эмигрировать, не соответствует действительности. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

«Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

В МВД объяснили, что весной и летом люди всегда чаще оформляют загранпаспорта — это сезон отпусков.

В этом году на рост обращений повлияли две причины. Первая — новые правила выезда за границу для детей до 14 лет. Из-за этого загранпаспортов для несовершеннолетних выдали намного больше, чем в прошлом году. Вторая — технические неполадки в МФЦ, из-за которых люди вынуждены обращаться напрямую в миграционные службы. Отсюда и очереди.

Всего за первые два месяца года взрослым выдали на 15% больше загранпаспортов, чем год назад. Но это, по данным МВД, связано с сезоном и новыми правилами, а не с желанием уехать.

