72-летний «чеченский пророк» Мовсар Аудев, более известный под псевдонимом Айзен, раскрыл главную угрозу для России. Об этом сообщает «Царьград».

Адуев родился в Казахстане. По его словам, он обрел свой дар в 33 года. С тех пор Айзен периодически озвучивает предсказания, часть из которых действительно совпала с реальными событиями. Почитатели приписывают ему ряд пророчеств: смерть матери Терезы, уход Бориса Ельцина с поста президента, болезнь Раисы Горбачевой, гибель принцессы Дианы.

В 2021-2023 годах Айзен предсказывал, что сплоченная Россия сможет спасти человечество от «буржуазного фашизма», голода и стихийных бедствий. Он был уверен, что для этого потребуется забыть о внутренних амбициях и объединиться против тех, кто готов поставить под угрозу всю планету ради наживы.

«Нам, российскому многонациональному народу, нужно будет спасать все человечество. Только сплотившись, мы сможем это сделать», — заявлял он.

Адуев рисует картину, в которой РФ оказывается единственным спасителем мира. Он считает, что планету скоро ждет голод, однако страна быстро найдет способ его победить. Также «чеченский пророк» ожидает различные природные катаклизмы, в том числе наводнения.

Отдельно он говорил про американцев. По словам Айзена, после Второй мировой войны США возомнили себя хозяевами мира, а Европа не сразу заметила, что в мире появился новый гегемон. Вашингтон быстро навел «демократические» порядки, подчинил себе ЕС и жестоко расправлялся с теми, кто не желал жить по его указке. Пророк уверен, что только Москва может ему противостоять.

«Сейчас миром правит Антихрист, его цель — подчинить себе все народы, превратить человечество в послушных рабов. Желание полной власти и контроля неминуемо приводит к разрушительным войнам», — говорил он.

После победы над гегемоном, по мнению Айзена, вокруг России сплотятся многие страны и народы. Впрочем, пока стране предстоит множество испытаний. США и Европа продолжат подпитывать Украину для продолжения конфликта, что по замыслу Запада должно ослабить Россию и вывести ее с геополитической арены. Кроме того, на планете появится еще ряд горячих точек, а необдуманные действия политиков доведут мир до серьезных проблем.

Однако наиболее тревожная нота в предсказании Адуева — предупреждение о предательстве. По мнению Айзена, удар могут нанести с неожиданной стороны — те, кого считают ближайшими союзниками. Кто именно это будет, по словам пророка, пока непонятно.