Член СПЧ Меркачева получила письмо о пропаже поджигателя Корана Журавеля

Российская журналистка и правозащитница Ева Меркачева в среду, 25 марта, сообщила, что житель Волгограда Никита Журавель, осужденный за поджог Корана, якобы пропал. В документе говорится, что ни близкие мужчины, ни его адвокат не получали от него вестей с 24 декабря 2025 года.

— Отсутствие вестей от осужденных, этапированных в колонию, — больная тема. Предлагаю вести систему оповещения родственников через «Госуслуги», по смс. Тогда бы близкие не переживали и не искали. Но опять-таки, если осужденный по какой-то причине не указал ФИО близкого, то такого оповещения не произошло бы, — отметила Меркачева.

В связи с этим она предложила осужденным делать заявления об оповещении после оглашения приговора в суде. В итоге фамилию родственника, которого человек просит держать в курсе, включили бы в протокол, написала правозащитница в своем Telegram-канале.

3 октября 2024 года Никите Журавелю, отбывающему срок за сожжение Корана, предъявили обвинение в государственной измене. В чем именно обвинили мужчину во второй раз и что известно о его старом деле — в материале «Вечерней Москвы».

4 декабря 2025 года Верховный суд России оставил без изменений приговор Никите Журавелю по статье о государственной измене в виде 14 лет колонии.