В одном российском регионе все частные клиники отказались от абортов

В Свердловской области все частные клиники исключили из перечня услуг проведение абортов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к региональному Минздраву.

Собеседник издания обратил внимание, что это решение было принято частными клиниками самостоятельно несмотря на то, что в некоторых медучреждениях были все условия, предписанные федеральным законодательством, чтобы проводить аборты.

В Минздраве Свердловской области подтвердили журналистам эту информацию. В ведомстве заявили, что теперь прервать беременность можно исключительно в госучреждениях в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

К началу 2026 года число российских частных клиник в России, которые прекратили делать аборты, достигло 800. По мнению председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священника Федора Лукьянова, это свидетельствует о высокой демографической сознательности бизнеса. Он подчеркнул, что инициатива властей, церкви и ответственный подход бизнеса в сфере здравоохранения вносит практический вклад в защиту жизни и повышению рождаемости в стране.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что улучшение демографии и народосбережение являются национальным приоритетом России на годы вперед.