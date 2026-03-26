Что скрывают россияне. Исследование Rambler&Co

Чеснок с медом, арбуз с солью и чипсы с вареньем – россияне активно экспериментируют с необычными вкусами. Однако 25% опрошенных предпочитают не рассказывать о своих гастрономических пристрастиях.

Согласно опросу, проведенному медиахолдингом Rambler&Co и онлайн-ритейлером Самокат, 37% россиян любят необычные вкусы и регулярно тестируют новые сочетания продуктов. Еще 13% отмечают, что на эксперименты их подталкивают трендовые рецепты из социальных сетей. При этом 14% заявили, что пробовали экзотические сочетания, но остались недовольны экспериментом. И только треть респондентов (36%) не готовы выходить за рамки привычного рациона.

Наиболее популярными среди участников опроса оказались сочетания кислого и сладкого – их выбирают 45% респондентов. Солено-сладкие комбинации, например, арбуз с солью или шоколад с беконом, нравятся 18%. Горькое со сладким предпочитают 15%. Остро-сладкие варианты – например, мед с халапеньо или мороженое с чили – выбирают 8% респондентов. Еще 3% признаются, что им нравятся продукты, которые обычно не принято сочетать между собой – например, рыба или соленые огурцы с молоком.

Кроме того, опрошенные россияне выделили конкретные позиции, которые кажутся им наиболее привлекательными. В топ «экзотических» фаворитов вошли: маринованный арбуз (30%), мед с чесноком или острым перцем (16%), попкорн с кетчупом и чипсы с вареньем (11%), копченая рыба с медом или конфетами (5%), а также шоколад с колбасой (5%).

Отдельный интерес респонденты проявляют к азиатской кухне, где необычные сочетания – часть гастрономической культуры. Абсолютным лидером стали комбинации сладких и острых продуктов – например, острое мясо с медом или манго с перцем чили – их выделили 34% опрошенных. Популярность азиатских блюд подтверждают и данные Самоката, при этом один из драйверов – продукция от собственной торговой марки. Например, спрос на том-ям и рамен со свининой за год увеличился на 43% и 41% соответственно. Среди вторых блюд выделяется вок с гречневой лапшой и креветками (+156%), а также курица терияки с рисом (+147%). В категории перекусов особой популярностью пользуется онигири с семгой (+41%).

Несмотря на интерес к новым вкусам, не все готовы открыто делиться своими предпочтениями. Только 28% опрошенных россиян свободно рассказывают о своих гастрономических пристрастиях, еще 44% готовы обсуждать их в подходящем контексте, а 3% рассказывают об интересных находках только своим близким. Остальные 25% ничем не делятся: из них 3% избегают разговоров об экзотических сочетаниях вкусов, чтобы не показаться странными, а 22% вовсе не привыкли афишировать свои вкусовые привычки.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 19 марта 2026 года, в нем приняли участие 2 057 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет по всей России. Аналитика Самоката представлена за период с 1 января по 19 марта 2026 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.