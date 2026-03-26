Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая. Тема в этом году - «Родное». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что в Год единства народов России акция должна обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство.

Двери музеев по всей стране будут открыты до позднего вечера, подчеркнула Любимова. Гостей ждут не только тематические выставки, но и образовательные программы, посвященные национальным традициям, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления.