Открыт набор школьников во всероссийский центр для одаренных незрячих детей

Стартовал пятый набор во Всероссийский центр для слепых обучающихся с выдающимися академическими способностями. Учреждение работает при поддержке правительства Москвы и Минпросвещения РФ, на данный момент в нем учатся 29 детей из разных регионов страны. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Набор проводится на конкурсной основе в шестой класс. Отбор включает дистанционное тестирование по основным предметам (в мае) и онлайн-собеседование (в июне), где оцениваются коммуникативные навыки и готовность к обучению в интернате.

Традиционно формируется небольшой класс до восьми человек, что позволяет уделять внимание каждому ученику и повышать качество обучения. В центре делают акцент не только на академические знания, но и на развитие в спорте и творчестве, а также на дальнейшую социализацию школьников.

Подать документы можно до 30 апреля. В прошлом году в центр поступили 6 детей из нескольких регионов России, включая Оренбургскую, Свердловскую и Ивановскую области, Алтайский край и Москву.

Обучение проходит на базе школы-интерната № 1 с круглосуточным пребыванием. В образовательном процессе используются шрифт Брайля, тифлотехника и адаптированные методические материалы. Кроме того, на базе центра проходят курсы повышения квалификации для педагогов со всей страны.

Ранее сообщалось, что участники программы лояльности "Миллион призов" перевели свыше 10 миллионов рублей в фонды поддержки слабовидящих и незрячих людей. В частности, помощь получили мальчик Михаил Леонов с редким генетическим синдромом CHARGE и девочка Мария-Виктория Толстоногова с диагностированной слепоглухотой.