$80.7293.81

«Настоящий мужик». 75 лет со дня рождения Алексея Булдакова

Газета.Ru
Slide 1 of 31
1/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) 
© Телекомпания «ОРТ», «Урсус-фильм»
2/25
Актер Алексей Булдаков (справа) в фильме «Небывальщина» (1985) 
© И. Гневашев/РИА Новости
3/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Сквозь огонь» (1982) 
© Ленфильм
4/25
Актер Алексей Булдаков на съемках фильма «Кому на Руси жить...», 1990 год 
© Галина Кмит/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Белые одежды» (1992) 
© Беларусьфильм, ТО «Экран»
6/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Особенности национальной охоты» (1995) 
© Роскомкино, Ленфильм
7/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Особенности национальной рыбалки» (1998) 
© Кинокомпания «СТВ», «Никола-фильм»
8/25
Актер Алексей Булдаков на пляже 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
9/25
Артисты Алексей Булдаков и Борис Химичев в ночном клубе «Пампас» в Москве, 1998 год 
© Анатолий Рухадзе/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Особенности национальной политики» (2003) 
© Продюсерский центр «А.Т.К. - Студио»
11/25
Актер Алексей Булдаков во время съемок 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
12/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000) 
© Телекомпания «ОРТ», «Урсус-фильм»
13/25
Актер Алексей Булдаков с поклонницей во время автопробега Владивосток — Москва, 2004 год 
© Владимир Саяпин/ТАСС
14/25
Актер Алексей Булдаков с участниками автопробега Владивосток — Москва, 2004 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/25
Актеры Василий Ливанов, Алексей Булдаков и Александр Панкратов-Черный (слева направо) на церемонии вручения премии «Лучшие из лучших» в Москве, 2006 год 
© Юрий Машков/ТАСС
16/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Парк советского периода» (2006) 
© ПК «Слово», ЮГ-ТВ, А.Г. Пикчерз
17/25
Актер Алексей Булдаков на празднике корюшки на улице Сретенка в Москве, 2008 год 
© Алексей Филиппов/ТАСС
18/25
Актер Алексей Булдаков в сериале «Москва. Три вокзала» (2010–2014) 
© ООО «Студия «Центр кинопроизводства», ООО «Форвард-Фильм»
19/25
Глава ГИБДД Москвы Сергей Казанцев (на переднем плане слева) и актер Алексей Булдаков (на втором плане по центру) поздравляют женщину — водителя троллейбуса с праздником 8 марта, Москва, 2009 год 
© Петр Кассин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

20/25
Режиссер Алла Сурикова и актер Алексей Булдаков во время Юбилейного кинофестиваля комедии «Улыбнись, Россия!», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
21/25
Актер Алексей Булдаков с супругой в Культурном центре Виторгана на вечере, посвященном 70-летнему юбилею Эммануила Виторгана, 2010 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
22/25
Народный артист России Алексей Булдаков на рыбалке, 2011 год 
© Владимир Михайлов/РИА Новости
23/25
Актер Алексей Булдаков на открытии выставки российского художника Никаса Сафронова «Бескомпромиссная жажда красоты» в Москве, 2015 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
24/25
Актер Алексей Булдаков в фильме «Дикие предки» (2022) 
© Юрий Бунин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

25/25
Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

26 марта исполнилось 75 лет со дня рождения российского актера, народного артиста РФ Алексея Булдакова. Он родился в Алтайском крае в 1951 году, после чего его семья переехала в Павлодар Казахской ССР. В детстве Алексей мечтал стать летчиком и увлекался классической борьбой.

В 1969-м Булдаков окончил театральное училище и был принят в труппу Павлодарского драмтеатра. Затем он отслужил в армии, устроился на тракторный завод, однако вернулся на сцену — работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани и Минска.

Кинодебют Булдакова состоялся в 1982-м, когда он сыграл главную роль в военной драме «Сквозь огонь». Впоследствии он активно снимался в кино.

Широкую известность получил в 1995-м — благодаря роли харизматичного генерала Иволгина (Михалыча) в комедии «Особенности национальной охоты». Считается, что прототипом киногероя был генерал Александр Лебедь. Булдаков повторил эту роль, за которую получил кинопремию «Ника» (1996), в нескольких сиквелах.

«До «Особенностей» я сыграл в 59 картинах, среди них есть роли хорошие, тщательно, ювелирно сыгранные, русские. Где я — мужик! С душой! И я горжусь ими по-настоящему... Но «Особенности национальной охоты» заслонили собой все. Сначала приятно было, потом начало раздражать... С одной стороны, Михалыч популяризировал актера Алексея Булдакова, с другой — сделал мне подляночку», — рассказывал актер.

Булдаков был женат дважды, у него есть внебрачный сын.

Актер умер в возрасте 68 лет 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе, где отмечал день рождения друзей. Он ушел из жизни во сне из-за оторвавшегося тромба. Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

«Он олицетворял Россию, настоящего мужика, в самом хорошем смысле этого слова», — отзывался о Булдакове актер Павел Деревянко.

Булдаков в кино и жизни — в галерее «Газеты.Ru».